林昱珉調整動作越投越好 木棒聯賽7局9K鎖高苑

（中央社記者謝靜雯高雄23日電）穀保家商青棒隊林昱珉調整動作後越投越好，今天木棒聯賽第三階段先發7局飆9K，率隊擊敗高苑工商晉級8強，總教練周宗志稱讚，林昱珉目前為止木棒聯賽出賽表現很好。

林昱珉是穀保家商倚重的投手戰力，但過去有用球數偏多的問題，一直以來用「小龍捲風」習慣姿勢投球，後來接受教練建議，把腰的扭轉變小，改善控球、降低用球數，林昱珉也在木棒聯賽驗收改動作後的成果。

高中棒球聯賽（木棒組）第一階段比賽時，林昱珉先發對大溪高中，總計用87球投7局，僅失1分非責失分，投出11次三振，好球率明顯提高。

今天第三階段與高苑工商交手，林昱珉再扛先發，前3局飆出7次三振，總計用85球投7局，僅被敲出1支安打，投出9次三振、2次保送，沒有失掉分數，率隊以7比0、7局拿勝。

周宗志表示，林昱珉先發前3局，無論速度、控球、壓制性都是100分，但3局過後分數拉開，感覺有調整投球策略，想要把局數拉長，經過溝通後，5局狀況有改善。

林昱珉改動作收到不錯成效，周宗志表示，之前一直希望林昱珉減少用球數，今天先發無論速度、控球表現都不錯，用球數也很精簡，目前為止木棒聯賽先發表現都很好。

林昱珉表示，與前一場先發比起來，今天均速又更好，前兩局投得很順，但3局開始想太多，怕會突然爆掉，導致投出的球沒有這麼刁鑽，浪費很多不必要的球數，也是之後出賽需要再注意的地方。（編輯：管中維）1090223