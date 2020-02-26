中職公布官辦熱身賽防疫措施 發燒禁止入場

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒官辦熱身賽即將於28日開打，聯盟今天宣布武漢肺炎防疫措施，若體溫超過攝氏37.5度將禁止入場並現場退票，將在斗六棒球場設置紅外線熱顯像儀，監測入場球迷體溫狀況。

中職表示，為防止武漢肺炎疫情擴散，官辦熱身賽期間，中職將於球場出入口使用額溫槍測量體溫，加強手部消毒等措施。不過中職例行賽相關防疫規定，還在研擬中，預計明天將開會討論。

熱身賽期間，聯盟將於斗六棒球場設置熱顯像儀，監測入場球迷的體溫狀況，加速進場速度。凡體溫超過37.5度將被禁止入場，因體溫超過而無法入場者將予以現場退票。

針對球場環境，比賽前、中、後中職也將加強消毒清潔，洗手間備置抗菌洗手乳、藥皂等用品，供球迷使用。中職也要求球場食品販售單位，加強食品製作過程並嚴格注意衛生管理。

棒球場屬於戶外空間，中職表示，球迷進場不必過度恐慌，但也呼籲觀賽球迷自備口罩，保障自己與他人的健康；在球場與球員互動時，以微笑點頭代替交談及肢體上近距離接觸。

聯盟也呼籲，依據中央流行疫情指揮中心所公布的防疫規範，做好個人衛生管理，如有身體不適者建議在家休息避免外出，自中、港、澳、韓入境的球迷須依規定自主居家檢疫14天。

官辦熱身賽將從28日開打，共安排20場賽事，為期12天，進行至3月10日，樂天桃猿、富邦悍將、中信兄弟、統一獅及味全龍共5隊參賽，皆在斗六或台南棒球場進行。（編輯：張芷瑄）1090226