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UBA賽前禁忌沒再怕 謝亞軒剪指甲轉運創得分新高

最新更新：2020/02/26 19:18

（中央社記者龍柏安台北26日電）賽前剪指甲，堪稱是籃球員的禁忌，健行科大前鋒謝亞軒卻沒再怕，今天出場前才把雙手指甲剪掉，沒想到卻迎來本季新高的29分，也率隊108比94擊敗義守大學。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強賽，昨歷經一天休兵，今天在台北體育館續戰，本季未嘗敗績的衛冕軍健行，靠著開局32比10的攻勢下馬威，加上謝亞軒與孫永成聯手轟下55分，順利轟垮義守，也將跨季連勝紀錄推進至21場。

謝亞軒本季因傷所困，加上狀況一直沒調好，不含今天比賽在內，他場均僅9.2分，問他今天火力噴發的主因，他笑說：「我賽前剪指甲了。」

謝亞軒說，他知道賽前剪指甲，是某些籃球員的大忌，迷信的他，過去也從未在賽前剪過指甲，不過他試過各種方法，就是找不回場上手感，「每天早上練投，我都覺得狀況不錯，但一到了比賽場上就烙賽」。

所以謝亞軒心一橫，今天賽前大膽剪掉指甲拚改運，「我想再爛也就這樣了。」沒想到剪完指甲，竟然迎來火力噴發，全場他累計19投11中，包括三分球7投中5，攻下本季最高的29分，「我也沒想到，剪指甲居然真能改運」。（編輯：張芷瑄）1090226

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