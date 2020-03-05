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中職召開防疫會議 吳志揚：遵守政府規範

最新更新：2020/03/05 12:54

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒今天召開第一次防疫會議，中職會長吳志揚表示，將多辦一輪官辦熱身賽，從13日開始共10場賽事，讓球員延續手感；針對將公布的大型集會規範，他則說，一定會遵守。

因應武漢肺炎疫情，中職成立疫情應變小組今天召開第一次會議，邀請台北醫學大學教授、國民黨籍前立委陳宜民，以及法律顧問律師沈以軒到場，加上中職5支球團代表。

中職會長吳志揚表示，會議中主要是針對熱身賽防疫措施做加強，包括在觀眾進場接受體溫測量時，不論用額溫、熱顯像儀測，都強制脫帽檢測；隔離區則是設置在球場外通風處，小吃販賣部也要設在球場外面。

由於中職官辦熱身賽只到10日，開幕戰卻延到28日開打，中職今天也決議，加辦10場熱身賽，讓球員維持手感。賽事從13日進行至24日，1天進行1場，16、20日沒有賽事，除了原本的台南、斗六，增加了台中洲際棒球場。

吳志揚說：「透過這10場比賽，演練防疫政策，例如座位怎麼坐、口罩規定等等，為正式開幕戰做準備。」吳志揚指出，聯盟也會多和日職、韓職聯繫，互通防疫消息，「球團也會自我要求，選手、工作人員每天記錄體溫，還有家人的狀況。」

中央流行疫情指揮中心今天將公布「千人以上集會規範」，由於例行賽開打後，基本上每場人數都會到1000人以上，規範勢必會影響到中職。對此吳志揚表示，「會等宣布後再來調整，我們一定會遵照規範。」

吳志揚說明，希望政府擬出具體措施，中職會在這個標準下盡量做好防疫措施，也會隨時召開應變會議，「我們能做的措施就分成幾個階段，依照程度從加強防疫、座位隔離、閉門進行比賽、延賽，都會遵守政府規範。」（編輯：吳協昌）1090305

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