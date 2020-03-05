大專聯賽8強10日開打 文化挑戰二度3連霸

（中央社記者楊啟芳台北5日電）108學年度大專棒球聯賽（公開組一級）8強複賽將於3月10日開打，於台中台體大棒球場進行，8支球隊爭取最後進入4強決賽門票，文化大學要挑戰隊史第二度3連霸。

大專棒球聯賽（公開組一級）複賽賽程原本於3月5日至12日舉行，但因受到武漢肺炎疫情影響，各校延後開學時間，故大專體總配合各校作息，將賽事延後5天開打。

原先複賽將一連打8天，但3月14日碰上台北市大、美和科大和嘉義大學3所學校獨招，因此當天賽事輪空一天，於15日繼續再戰。為配合防疫工作，球場門口將備有酒精供進場觀眾消毒，並配合工作人員測量體溫管制入場。

本屆複賽有文化大學、嘉義大學、國立體大、高苑科大、開南大學、台北市大、美和科大和南華大學等8支球隊，爭奪最終4強決賽門票。3月28日、29日開打決賽將移師至新北市三重球場進行。

複賽採用單循環賽制，保留預賽同組對戰成績，隊史握有11座冠軍的文化大學奪預賽A組第一，帶進預賽擊敗國體、南華和高苑成績，目前複賽已經先取3勝、9積分，暫排複賽第一，本屆將挑戰繼89至91學年度後，隊史第二度3連霸。

嘉義大學奪下B組第一，帶入預賽擊敗開南、北市大、美和的成績，目前複賽同樣先取3勝、9積分，和文化大學並列第一。

傳統強權國立體大以2勝1敗、6積分暫列第3；至於高苑科大、開南大學、台北市大及美和科大戰績同為1勝2敗、3積分並列第4；去年奪得殿軍的南華大學則是0勝3敗暫排複賽墊底。（編輯：張芷瑄）1090305