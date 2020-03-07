釀酒人端9年肥約留人 葉立奇：沒想過要去別隊

（中央社密爾瓦基6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明星外野手葉立奇（Christian Yelich）今天和密爾瓦基釀酒人簽下9年合約，續留釀酒人的他表示，自己真的不希望轉到其他球隊。

葉立奇說：「我很高興能留在密爾瓦基，為這座不可思議的城市打我最愛的比賽。」

雖然釀酒人並未公布合約細節，但多家媒體報導，這份合約總值達2.15億美元（約新台幣64.99億元），且2028年球季後，雙方針對2029年將有共同選擇權。這份合約據報是在現有兩年尚未走完的合約外，再加上7年1.9億美元（約新台幣57.43億元）的新增內容。

這份合約是釀酒人隊史上最大合約。

葉立奇今天說：「我真的很喜歡這個城市，這真的是我非常熱愛的地方。我對其他地方沒有想法，真的不希望去別隊。我必須選在哪裡打球，而我選擇在這裡打球。我在這裡的兩年真的非常特別。」

釀酒人2018年1月用4名潛力選手，把現年28歲的葉立奇從邁阿密馬林魚交易過來。

當年葉立奇以國家聯盟最佳的3成26打擊率，和36支全壘打、110分打點的優異打擊表現，拿下國聯年度最有價值球員（MVP）獎，2019年他在年度MVP的競爭中排名第2，不敵洛杉磯道奇的貝林格（Cody Bellinger），無法完成2連霸。

葉立奇去年因為膝蓋骨折，球季提前於9月10日結束，但有全聯盟最佳的3成29打擊率，還繳出44支全壘打、97分打點成績。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090307