疫情凶險 義甲排頭卡位戰空蕩蕩後續還恐停賽

（中央社米蘭8日綜合外電報導）受武漢肺炎影響，義大利甲級足球聯賽（Serie A）只能閉門比賽，祖文特斯（Juventus）今天在球星藍西（Aaron Ramsey）帶領下，2比0擊敗國際米蘭重回龍頭寶座。

法新社報導，當天稍早義大利體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）呼籲，暫停義甲本季剩餘賽事。他的呼籲造成史柏（SPAL）與帕瑪（Parma）之戰的混亂，雙方球員從場上走回休息室，比賽最終在延遲了75分鐘後開踢。

儘管祖文特斯主場因為沒有開放球迷進場而空蕩蕩，但祖文特斯在家迎戰國際米蘭的比賽如期進行。衛冕軍祖文特斯贏球後以1分領先拉西奧（Lazio），再度要回積分榜榜首。

祖文特斯球隊總監帕拉蒂奇（Fabio Paratici）告訴義大利天空體育（Sky Sports）說：「在這樣的情況下踢足球，有點奇怪也有點哀傷，隊球迷和球員都是悲哀的事。」

「我們昨天在空盪的球場練球，以適應今天（比賽時）這種情況，但老實說，我不覺得我們可以習慣。」但帕拉蒂奇也說，球隊立場是會配合有關當局的指示。

今天晚間多家義大利媒體紛紛報導，一旦政府官員與聯盟及球員代表會面達成共識後，義甲本季剩餘賽事很可能暫停。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090309