因應武漢肺炎 棒協舉辦全國性賽事閉門打

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華棒協今天宣布，考量到武漢肺炎疫情延燒，近期棒協舉辦的全國性賽事，將全部改閉門舉行；若工作人員、參加人員發燒及有呼吸道症狀，將強制就醫，不得進場。

棒協指出，依據2月25日教育部體育署來函，考量目前武漢肺炎疫情持續擴散，為確保參賽者健康安全，近期全國性賽事將改以閉門賽事舉行，不開放觀眾入場。

已報名的參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、檢疫或自主健康管理期間，不得參賽；大會技術人員、工作人員等也不得到場工作。若可下場比賽人數未達棒球規則規定或該賽事特殊規則規定，大會將沒收該場比賽。

棒協表示，「各級賽事均極其重要，能否舉辦端看疫情控制及個人自主健康管理是否得當，希望大家共同努力促成賽會順利、健康完成。」疫情期間，棒協將隨時根據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫政策，進行相關防疫措施修正。

對於工作及參加人員管理，棒協指出，進場前必須先噴乾洗手液或酒精液、量額溫，額溫在37.5度（含）以上，必須強制戴上口罩。若該人員無呼吸道症狀，靜待5分鐘後，進行第2次額溫採檢，若額溫仍超過規定者，必須離場禁止進入。

但若有呼吸道症狀且發燒，禁止入場並通知所屬球隊人員陪同強制就醫，如發現符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義者，將立即通報衛生單位及體育署，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施。（編輯：張雅淨）1090312