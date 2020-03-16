桃猿與獅隊熱身賽 王維中投2局均速破145公里

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，隨桃猿隊練球的投手王維中也有登板，中繼2局讓獅隊打者6上6下、直球均速超過145公里；桃猿隊終場以7比11吞敗。

中職今天沒有安排官辦熱身賽，樂天桃猿隊與統一獅隊在台南棒球場打自辦熱身賽，桃猿隊由王溢正先發，獅隊由潘威倫先發。

王溢正先發首局有狀況，接連被敲3支安打、高飛犧牲打，先失掉1分，再被陳重羽敲出3分砲，開賽就失掉4分，2、3局回穩，沒有多掉分數。

王溢正4局又有狀況，1人出局時被鄭鎧文敲出陽春砲後退場，由洪聖欽登板中繼沒能止血，接連被敲安打、保送後，被吳桀睿敲出滿貫砲，獅隊4局一口氣攻下6分、奠定勝基，洪聖欽5局續投沒再掉分。

具旅美、韓職棒資歷的投手王維中，等待合約期間持續隨桃猿隊練球，今天也在6局登板中繼，總計2局投出2次三振，讓獅隊打者6上6下，均速超過145公里，狀況維持的不錯。

獅隊先發投手潘威倫今天先發投4局被敲出9支安打，失掉5分，洋投洛奇首度熱身賽亮相，中繼投2局被敲1支安打、無失分；獅隊靠著打線火力支援，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1090316