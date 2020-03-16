台灣防疫典範戴資穎 蔡總統也說讚

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣羽球一姐戴資穎，在比賽期間仍不忘在社群軟體宣導防疫觀念，堪稱是台灣運動員防疫典範，就連總統蔡英文也說讚，並謝謝選手出國拚戰仍心繫台灣，配合防疫規定。

戴資穎今天凌晨在羽球世界巡迴賽超級1000大賽、全英羽球公開賽女單奪冠，這也是她4年內第3度摘下這座全球歷史最悠久的羽球公開賽冠軍。

事實上，戴資穎自抵達英國前，就不時在個人IG上貼出自己戴口罩的照片，並在文中感謝球迷向她要簽名時，有拿消毒紙巾讓她擦筆，加上這次英國被列入第三級旅遊警示國，返台後她需接受14天的居家檢疫，她也完全配合。

蔡總統今晚在臉書上發文，除謝謝台灣的體育國手，為了奧運資格不得不出國拚戰時，依然心繫台灣，配合防疫規定。

此外蔡總統也表示，針對國手和教練比賽回國後的居家檢疫，她已經指示體育署配合中央流行疫情指揮中心，要安排適當的場地和配套措施，協助有需求的國手們，能夠一面居家檢疫，一面維持訓練，繼續備戰奧運。

蔡總統並特別恭喜第3度拿下全英女單冠軍的戴資穎，下週將重返世界第1，也恭喜拿下男單亞軍的周天成，與名列第三的男雙組合李洋、王齊麟，同步創下台灣選手在全英公開賽有史以來最棒的成績。

蔡總統也寫到：「不論是防疫還是體育，我們都讓世界看見台灣的努力，我們也會繼續加油，拚防疫、也要協助選手拚出最好的成績！」

戴資穎的父親戴楠凱則透露，看到蔡總統在臉書感謝大家，他驚呼：「很驚喜，也很意外，很感謝總統的支持。」1090316