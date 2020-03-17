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大專聯賽北市大8強止步 南華盼穩定戰力拚春聯

最新更新：2020/03/17 17:41

（中央社記者謝靜雯台中17日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，無緣晉級的南華大學今天與台北市大交手，以10比4拿勝，北市大8強止步；南華總教練蔡仲南盼穩定戰力迎戰春季聯賽。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，南華大學今天賽前就已經確定無緣4強決賽，北市大則還有晉級機會，南華大學比賽前半段積極搶分，首局把握對方2次守備失誤機會，開賽攻下3分，北市大下半局追回3分、扳平比數。

南華3局靠著張建鑫三壘打、柯仲澤二壘打超前比分，6局再靠著接連安打、短打推進、高飛犧牲打取得5比3領先。

兩隊攻勢互有往來，8局打完南華6比4領先，南華9局再起攻勢，1人出局後靠著接連2支安打、暴投、接連保送，滿壘時擠回1分，廖泰翔清壘三壘打，一棒送回3分，也打碎北市大晉級夢。

南華總教練蔡仲南表示，因為去年選秀會一批球員被選走，球隊戰力受到影響，目前陣中球員經驗不足，需要多點比賽磨練，現階段穩定球隊戰力和隊型最重要；先前南華複賽首戰拿勝，卻因為守備狀況多蔡仲南給球員表現打0分，今天表示球員表現越來越好，整體表現有70至80分。

蔡仲南表示，守備失誤會造成壓力，球員在跑壘、守備、選球能力等各方面都還有很大的進步空間，大專聯賽複賽賽程結束，繼續備戰月底開打的春季聯賽，各方面都需要持續調整。

北市大吞敗，複賽累積戰績（預賽對戰帶入）2勝4敗，即使明天比賽贏球，比較對戰關係後仍然無緣晉級4強決賽、提前被淘汰；目前大專聯賽4強已確定3席，分別是文化大學、嘉義大學與國立體大，開南大學與高苑科大爭最後一張4強門票。（編輯：吳協昌）1090317

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