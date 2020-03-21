再見放槍 世新3度延長勝佛光晉級UBA冠軍戰

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組4強賽21日下午率先由世新大學與佛光大學交手，歷經3次延長加賽，世新最終以76比75、一分之差險勝，晉級冠軍戰，球員難掩興奮。中央社記者張新偉攝 109年3月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）佛光大學與世新大學今天在大專籃球聯賽4強賽演出3度延長賽，佛光楊婉琳最後無人防守上籃放槍，無緣逆轉，世新以76比75險勝晉級冠軍戰，教練何正峰賽後直呼幸運。

受到武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽今天在台北小巨蛋閉門開打，首戰就是去年女子組冠軍戰戲碼，但這次提前在4強賽對決。

兩隊今天戰況激烈，比賽進入3度延長，世新靠著羅培儀讀秒階段切入禁區，拿下關鍵2分，佛光隨後雖靠著罰球追回1分，但最後關頭楊婉琳在無人防守的情況下，上籃失手未中，讓世新以1分差帶走勝利，連2年闖進冠軍戰。

看到最後一球，何正峰賽後直呼，「心都要涼了，想說是不是要輸了」，最終球隊能贏球，他認為兩隊都很拚，是贏在「幸運」。

世新中鋒林蝶今天上場51分鐘，包辦全隊最多23分、37籃板。首度參與3度延長賽的林蝶坦言，打到最後快抽筋，主要就是相信隊友、教練，做好每個人該做的工作，明天就全力爭冠。

羅培儀為佛光打下隊史首冠後，本季改披世新戰袍，羅培儀表示，儘管剛來的時候不熟悉，但發現世新就像一個大家庭，相信明天大家可以享受比賽、拿下勝利。

佛光挑戰衛冕失利，教練楊淑淨仍肯定雙方球員都已經很拚，並給予佛光球員鼓勵。

楊婉琳此役進帳全場最多的27分，最後一球卻意外放槍，賽後也留下自責的眼淚，她說：「我以為會進，結果球就從籃框滾出來，覺得有點遺憾。」

世新明天冠軍戰將出戰文化大學與北市大之間的勝方，何正峰表示，對戰這兩隊都不陌生，屆時可能換人節奏會加快。（編輯：吳協昌）1090321

108學年度大專籃球聯賽（UBA）4強賽21日開打，女子組賽事先打頭陣，世新大學林蝶（右）拿下23分、抓下37籃板，幫助球隊終場以76比75奪勝，挺進冠軍戰。中央社記者張新偉攝 109年3月21日