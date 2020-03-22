潘忠韋順利出院等待移植 特別的賽季尚未結束

（中央社記者楊啟芳台北22日電）知名球評潘忠韋被診斷罹患急性白血病，經過54天治療已順利出院，雖然過程像是「怎麼都打不完的延長賽」，但還是順利熬過關卡，接下來將等待移植，與病魔對抗的賽季尚未結束。

潘忠韋被診斷出罹患急性白血病後，從1月28日住院接受治療，他昨天在個人社群媒體上寫下，「拎著行李踏出醫院，回頭看這54天，噢，太刺激了！」

潘忠韋指出，猝不及防地經歷一次敗血性休克，自覺睡得最好的時刻，竟是最危險的狀態。他說：「因為化療讓血球低到零，但長血球的過程又狂野到幾天幾夜無法入睡。好不容易狀況穩定，但是連續3次都在醫師說可以出院的當天又發燒，這感覺就像是怎麼都打不完的延長賽。」

他說，整個過程中，不只需要強壯的身體，還需要用上從1歲到44歲累積的意志力，把從棒球場到房仲業再到轉播台的人生歷練，全拿來對付一個又一個的關卡，「終究是跨過這一關，可以大步走出醫院。」

潘忠韋也感謝淡水馬偕移植病房所有醫護人員的照護和鼓勵，還有家人朋友的禱告與打氣，及球員教練特別錄製的影片，「心情很激動，後來得知很多人因為影片願意伸出雙手建立資料庫，更是受到好大的鼓舞，有種原來在病床上也可以幫助人的喜悅，對於跟我一樣等待骨髓移植的病友來說，都是希望無窮。」

潘忠韋接下來必須繼續面對治療與移植，他說：「我知道這個特別的賽季還沒結束，短暫休息之後又要拉高強度，要繼續感謝我的身體、我的家人好友、以及看顧著我的上帝，老話一句，我會努力！」（編輯：管中維）1090322