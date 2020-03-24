東京奧運延後舉行創首例 國際奧會強調保護生命

（中央社東京24日綜合外電報導）國際奧會今天宣布，因武漢肺炎肆虐，東京奧運將延後至遲1年舉行，創下承平時期奧運延後首例。國際奧會主席巴赫強調，他和日本首相安倍晉三沒有討論延期代價，只盼保護人命。

2020東京奧運原訂今年7月24日開幕，夏季奧運過去有停辦紀錄，但還沒有延期紀錄。3次停辦都是因為戰爭，包括1916年柏林奧運、1940年東京奧運和1944年倫敦奧運。這次東京奧運因疫病而延期，創現代奧運124年歷史上首例。

奧運經歷過杯葛、恐怖攻擊及示威抗議，但自1948年以來每4年都舉行賽事，這次東奧延期將是受到疫情影響的最高規格活動。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發至今，已在全球造成逾1萬7000人死亡，全球體育競賽被迫暫停。

安倍晉三及巴赫（Thomas Bach）今晚舉行電話會議後，國際奧會（IOC）隨即召開臨時執行委員會討論，全會一致同意東奧延後約一年。

國際奧會發布聲明表示，根據世界衛生組織（WHO）提供的訊息已做出結論，為了保護參與盛會的每個人、國際社會及運動員健康，東京奧運時間必須重新安排，但最遲不得晚於2021年夏天。

巴赫告訴記者：「這麼做是為了保護生命。」他又說，東京奧運新的確切舉行時間尚未確定。

安倍與巴赫一致認為，在動盪時期，東京奧運會將會是世界的希望燈塔，而奧運聖火是照亮世界隧道盡頭的希望之光。

安倍對媒體說，做為人類戰勝病毒疫病的象徵，希望能以完整的形式舉辦東奧，今後會與國際奧會緊密合作，負起東京奧運主辦國的責任。

武漢肺炎疫情導致競賽和資格賽取消，國際旅行受到嚴重限制。對於許多運動員而言，如今訓練已因疫情變成不可能的事，更擔心暴露於感染及傳播風險，東京奧運延後舉行雖令不少人失望，但許多運動員也鬆了口氣。

東奧延期將對東京構成重大打擊。東京在主辦上普遍獲得讚賞，賽事場地提前完工，門票也大量超額認購。不過，東京都知事小池百合子今天告訴記者，儘管東奧延期至明年舉行，賽事名稱仍將是「東京2020」（Tokyo2020）（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090324