更多編輯台推薦新聞：
志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎
娛樂

志村健確診武漢肺炎日演藝界首例 送醫時已重度肺炎

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析
國際

特派專欄／德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析

武漢肺炎防疫補償金 5類人2年內可申請
生活

武漢肺炎防疫補償金 5類人2年內可申請

影片／奧運延期美國選手互相打氣 用運動家精神抗疫
運動

影片／奧運延期美國選手互相打氣 用運動家精神抗疫

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陽岱鋼先發6棒敲雙安 練習賽26日起暫停

最新更新：2020/03/25 16:54

（中央社記者楊啟芳台北25日電）日本職棒今天由讀賣巨人交手中日龍的練習賽，陽岱鋼先發打第6棒，3打數敲出2支安打，巨人隊靠著小林誠司9局上敲出超前安打，以2比1奪勝；練習賽將於明天開始暫停。

陽岱鋼今天先發打第6棒，擔任左外野手，2局上就敲出右半邊安打，4局上擊出右外野飛球出局，7局上則是敲中間方向安打，之後被換代跑退場；總計陽岱鋼3打數敲出2支安打。

此戰7局上陽岱鋼敲安打後，田中俊太犧牲打，北村拓己敲出二壘安打，帶有1分打點；不過下個半局中日龍的福田永將轟出陽春全壘打，追平比分。

9局上巨人的石川慎吾敲二壘安打後，北村拓己、炭谷銀仁朗都選到保送，形成滿壘，之後小林誠司敲出安打，送回超前分，終場巨人就以2比1擊退中日龍隊。

巨人隊先發投手戶鄉翔征投4局，僅被敲1支安打，送出7次三振，無失分；之後與那原大剛接替投4局，也被敲1支安打，但是一發陽春砲，失1分。中日龍先發投手岡野祐一郎主投5局，被敲4支安打，無失分。

日職開幕戰再度延期，目標4月24日開打，練習賽程也受到影響，太平洋聯盟已經於昨天暫停，4月10日重新開打；中央聯盟練習賽則是到今天為止，明天開始暫停，4月14日恢復比賽。（編輯：張雅淨）1090325

延伸閱讀
陽岱鋼重返先發敲1安打 宋家豪連9場未失分陽岱鋼3分砲 助巨人取得領先陽岱鋼熱身賽4打數無安打 歐力士擊退巨人

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報