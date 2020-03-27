藤浪晉太郎聚餐得武漢肺炎 日職4/24開幕不變

（中央社記者楊啟芳台北27日電）日本職棒阪神虎隊藤浪晉太郎、長坂拳彌、伊藤隼太確診武漢肺炎，現在已經在調查14日一起吃飯的人員，追查感染路徑；不過日職官方指出，目前還是4月24日開幕不變。

根據日本媒體報導，藤浪晉太郎21日時就感覺到嗅覺、味覺異常，直到昨天接受PCR檢測之後，晚上確診感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。曾與藤浪晉太郎一起吃過飯的2名隊友捕手長坂拳彌、外野手伊藤隼太也確診，阪神總共3名選手感染。

與藤浪晉太郎在14日一起吃飯的人員，包含已確診的2名隊友與自己，總共有12人參與（選手7人、非阪神內部人士5人），在相關單位指導下，球團已經追查感染路徑，包含旅遊史，不過現在尚未完全掌握。目前3名感染選手家人，以及其他球團人員，尚未出現異常。

由於其他球團之前已經禁止球員外食，阪神虎隊仍允許外食，導致選手感染，阪神社長揚塩健治表示，「造成現在這樣的狀況感到很抱歉。」並指出，從昨天開始，已經禁止球員及球團人員外食。

有選手確診造成日本球界震撼，不過日本野球機購（NPB）事務局長井原敦今天表示，目標4月24日進行開幕戰仍不會變。井原敦說，不會因為有確診者出現，而重新考慮開幕日期；但他也沒把話說死，依照之後的狀況，改變的可能性也不是沒有。

井原敦說：「職業選手也有被感染的風險，將接受專家的建議和指導，希望防止繼續感染。」（編輯：吳協昌）1090327