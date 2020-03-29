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東京奧運何時開幕 傳協商明年7月辦

最新更新：2020/03/29 02:11

（中央社記者楊明珠東京29日專電）受到武漢肺炎疫情影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運確定延期。據悉國際奧林匹克委員會（IOC）和日本政府、東京奧運組織委員會等，正朝明年7月開幕方向進行最後協商。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球加速擴大，國際奧會日前接受日本首相安倍晉三的建議，同意將原訂今年7月24日開幕的東京奧運延後約一年舉辦，最遲在2021年夏天舉辦，目前正在協商確切舉辦日程。

日本產經新聞報導，國際奧會與日本政府、東京奧運組織委員會、東京都政府正朝著安排東京奧運於明年7月開幕的方向進行最後協商。這主要是因為有鑑於武漢肺炎疫情在全球擴散，希望能多爭取一些時間做準備。

有關東奧舉辦，本月24日安倍與國際奧會主席巴赫舉行電話會談，兩人都同意放棄於今年內舉辦，最遲於2021年夏天舉辦。

東奧組織委員會由幹部職員所組成的「重新出發‧東京2020奧運實施本部」於26日成立。東奧組織委員會會長（主席）森喜朗28日在電視節目上表示，東奧的日程，下週可能做出結論。

部分國際競賽團體認為，最好避免酷暑天候，建議東奧在明年春天至初夏間舉辦，但國際奧會、東奧組織委員會等考慮到武漢肺炎疫情的防疫、資格賽日程等問題，正考慮比照原本計畫的日程，於明年7月舉辦。

原本東奧的計畫是今年7月24日至8月9日、帕運是8月25日至9月6日舉辦。

奧運史上曾幾度因戰爭停辦奧運，但這次是首度出現延期舉辦情形。隨著奧運延期，原訂3月26日從福島縣起跑的奧運聖火傳遞活動臨時取消。（編輯：劉學源）1090329

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