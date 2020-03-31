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劉鎰嘉林志祥開轟 春季聯賽安永鮮物2連勝

最新更新：2020/03/31 15:36

（中央社記者楊啟芳台北31日電）春季棒球聯賽今天安永鮮物交手台南市隊的比賽，劉鎰嘉、林志祥都轟出陽春全壘打，加上先發投手鄭智鴻8局僅失1分好投，安永鮮物以4比1奪勝；新北市則以5比2勝綺麗珊瑚。

安永鮮物4局上黃義坤擊出內野安打後，接連出現2次保送、1次觸身球，擠回1分，先馳得點；5局上劉鎰嘉轟出陽春全壘打，7局上林志祥也敲陽春砲，接著黃義坤、凃佳鴻接連敲安打，再添1分。

而台南市隊僅在8局下靠著曾子豪、趙品惟、黃裕翔接連敲安打，攻下唯一1分。終場安永鮮物就以4比1擊退台南市隊，昨天開胡之後，今天又奪下2連勝。

安永鮮物先發投手鄭智鴻用132球主投8局，被敲8支安打，送出7次三振，僅失1分，奪下勝投；鄭文豪後援1局，被敲1支安打無失分，進帳救援成功。

另一場綺麗珊瑚對新北市的比賽，1局上新北市隊開路先鋒林鴻偉敲安打後，利用第3棒保送、陳俞翔安打及丁朝原的高飛犧牲打，先馳得點；第2、4、7局新北市都利用對方守備失誤的機會攻下分數，終場就以5比2擊退綺麗珊瑚。

此戰新北市由2任投手壓制對方打線，先發徐彩筌投5.2局，被敲4支安打，投2次保送、3次三振，失2分，獲得勝投；第2任投手吳仁傑則是投3.1局，僅被敲1支安打，無失分。（編輯：張芷瑄）1090331

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