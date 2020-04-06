張家豪關鍵安帶攻勢 國中硬式聯賽新明搶勝晉級

（中央社記者謝靜雯台北6日電）國中硬式聯賽上屆冠軍桃園新明國中今天預賽與澎湖馬公國中交手，比賽前半段僵持不下，新明張家豪5、6局都有關鍵安打帶動攻勢，率隊以6比0拿下勝利，也確定晉級下一輪淘汰賽。

108學年度國中棒球聯賽（硬式組）全國賽昨天開打，總計58隊參賽、分19組進行預賽，每組取2名晉級排名淘汰賽，冠軍預計12日出爐，桃園新明國中去年完成2連霸，今年挑戰國中硬式聯賽史上首度3連霸。

桃園新明今天與澎湖馬公交手，比賽前半段受制於馬公先發投手辛誌揚壓制，前4局僅敲出2支安打，沒能拿下分數；新明5局有攻勢，張家豪率先安打上壘，短打戰術擾亂馬公守備，無人出局、攻佔滿壘，新明抓準馬公換投時機，選到保送先拿1分，再靠著田明倫、李勛傑連續二壘打，單局攻下5分、奠定勝基。

新明6局再靠著張家豪安打開啟攻勢，接著短打推進、王緯綸安打送回團隊第6分，順利拿下比賽勝利。

新明總教練黃湋志表示，馬公先發投手辛誌揚很優秀，滑球和直球速度都發揮得很好，加上今天是新明首場比賽，球員有點放不開，5局啟用戰術收到不錯成效，才順利拿下分數。

新明第8棒張家豪兩度關鍵安打帶起球隊攻勢，黃湋志表示，過往張家豪沒有太多先發機會，但近期調整得不錯，也把握機會做出貢獻、表現很不錯。

張家豪單場3打數敲出2支安打，他表示，前陣子因為打擊節奏不順，教練團幫忙微調打擊姿勢，收到不錯效果，今天2支安打都是設定直球攻勢，目標希望球隊先拚進4強。（編輯：管中維）1090406