國中籃球聯賽總決賽 8日起台北體育館閉門戰

（中央社記者黃巧雯台北7日電）108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽，4月8日至12日在台北體育館閉門開打，男、女子組各8隊，將爭奪最終榮耀，同樣來自苗栗縣的明仁、大倫國中將力拚2連霸。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，JHBL甲級總決賽比照先前高中籃球聯賽（HBL）、大專籃球聯賽（UBA），採閉門方式進行。

今年JHBL總決賽，男生組將由彰化縣溪湖、台北市信義、新北市安康、台北市金華、苗栗縣大倫、苗栗縣明仁、新北市光榮、台北市永吉等8隊捉對廝殺。

過去5度在乙級封王的溪湖國中，本季扮演大黑馬，在前鋒曹振輝的強勢帶領下，不但阻斷明仁跨季17連勝，還一舉中斷光榮7連勝。

不過，過去連續7季挑戰4強的明仁國中隊形完整，在頭號射手林聖杰每場挹注26.3分的凶猛砲火下，展現挑戰2連霸的決心。

女生組方面，由苗栗縣大倫、高雄市七賢、台北市民族、高雄市普門、宜蘭縣復興、台北市懷生、台南市永仁、台南市太子等8隊角逐后冠。

以防守見長的大倫國中本季將尋求2連霸，團隊氣勢正旺，跨季已拿下14連勝，而強悍防守也展現在數據上，平均失分僅41.8分，讓敵隊束手無策。

其他像是永仁國中本季在「一姊」侯苡忻與國一菜鳥陳薇涵聯手之下創造出不少話題，連16季晉級8強。而擁有身高183公分超級中鋒蕭豫玟的七賢國中，坐擁引以為傲的禁區戰力，同樣都將瞄準后座。（編輯：張雅淨）1090407