富邦悍將完成談薪 林益全2年約平均月薪72.5萬

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒富邦悍將隊今天宣布談薪作業全數完成，主力球員林益全、胡金龍、林哲瑄與陳鴻文均獲得2年複數年合約。獲得2019中華職棒最佳進步獎肯定的陳仕朋，加薪112%為全隊最高。

悍將今年與4名球員簽下平均月薪超過新台幣50萬元的複數年合約，去年寫下生涯150轟與1500安等多項紀錄的林益全，以及同樣為悍將火力輸出中心的胡金龍，獲得平均月薪72.5與70萬元的2年合約。

悍將表示，隊長林哲瑄為年輕球員立下良好典範，獲得平均月薪60萬元的2年合約。肩負球隊關門大任的終結者陳鴻文，去年在53局的投球任務中，繳出20次救援成功與WHIP0.85的超水準表現，也獲得平均月薪50萬元的2年合約肯定。

投手陳仕朋去年在一軍先發23場，投124局拿下11場勝利，月薪從8.5萬倍增至18萬元，調整幅度為全隊最高；以自主培訓身分加盟的游霆崴，也以優異的表現獲得加薪3.5萬，新球季月薪為11萬元。

去年以19次中繼成功寫下個人生涯紀錄的林羿豪，新球季月薪調至33萬元，中繼投手群王尉永、范玉禹、歐書誠及張竣龍也都獲超過30%加薪，月薪分別升至12、11、10、10萬元。另外，羅國華、張耿豪、賴鴻誠與倪福德新球季月薪調降4至9萬元不等。

捕手方面，去年出賽65場的主戰捕手林宥穎，以生涯新高的34分打點獲加薪至29萬元。2018年加盟的戴培峰也獲得加薪肯定，新球季月薪來到10萬元大關。方克偉則是減薪3萬元，今年月薪15萬元。

王正棠去年球季擔任主力二壘手，球隊予以加薪6萬元，新球季月薪15萬元；范國宸連續第2年獲加薪，月薪漲至14萬元；李宗賢加薪2萬，新球季月薪16萬元；高國麟加薪1.5萬，新球季月薪17萬元。蔣智賢與張正偉2020年月薪分別為33萬元與17.5萬元；高國輝與陳品捷月薪則調降至40萬元與22萬元。

悍將已全數完成談約，中職本季僅剩統一獅的潘威倫尚未談妥。悍將領隊蔡承儒表示，「考量去年有多名球員繳出生涯最佳的好表現，一軍團隊整體薪資較去年又上升一些，希望能激勵更多球員能有好的表現，共同幫助球隊拿下隊史首座總冠軍」。（編輯：張芷瑄）1090408