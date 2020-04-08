JHBL林聖杰決勝節外線連發 明仁險勝光榮

（中央社記者黃巧雯台北8日電）尋求衛冕的苗栗明仁國中，今天在108學年度國中籃球聯賽8強決賽男子組首戰決勝節最後關頭，靠著林聖杰連2顆三分球逆轉戰局，以82比80險勝新北光榮國中。

108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級8強決賽，今天在台北體育館閉門舉行，衛冕的明仁首戰遭遇光榮就陷入苦戰，光榮的陳鏡名、張宸碩輪番在外線開火，決勝節一度領先4分，但林聖杰在倒數1分鐘扮演關鍵角色，連得8分，包括2記三分球，率領明仁以2分差收下勝利。

林聖杰回憶起當時出手時抱持「想要贏」的信念，他透露，把握機會出手，「出手感覺有了，就會進」。

明仁教練林育弘表示，由於是第一場比賽，球隊上半場進攻出現當機，第二節起除了變化防守策略、擾亂對手進攻節奏外，也放慢球隊進攻節奏、多做變化，不要執意於個人單打。

林聖杰最後2顆三分球成為決定比賽勝負關鍵，林育弘表示，「他（林聖杰）如果狀況好，很多高難度進球命中率很高」，但林聖杰容易因上半場命中率過低，導致自信心不足。

為了找回林聖杰投球節奏，林育弘不斷調整林聖杰進攻方式，像是改用拋投或中距離跳投，「2、3顆以後，信心就回來」。（編輯：吳協昌）1090408