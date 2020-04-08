王彥恩6.2局無失分 國中硬式聯賽新明淘汰三民

國中硬式聯賽8日開始進行決賽輪，桃園市新明國中先發投手王彥恩主投6.2局，飆出8次三振、無失分，最終新明在延長PK賽以3比0獲勝，淘汰花蓮縣三民國中，進軍16強。（學生棒球聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年4月8日

（中央社記者楊啟芳台北8日電）國中硬式聯賽今天開始進行決賽輪，桃園市新明國中與花蓮縣三民國中形成激戰，新明先發王彥恩投6.2局無失分，最終新明在延長PK賽3比0獲勝，淘汰三民，進軍16強。

新明先發投手王彥恩在第7局解決2出局數後，因為達到限制的100球強制退場，7局結束後三民先發投手林佳緯也因到達限制局數而不能續投，雙方以0比0戰進延長PK賽。

先攻的新明首棒打者黃博言內野安打上壘，之後投手出現暴投，不過三壘跑者在本壘前遭觸殺，接下來又發生投手犯規讓新明得1分，王緯綸獲保送上壘，許庭綸敲安送回2分；下個半局三民則是1分未得，新明3比0獲勝。

新明教練黃湋志表示，三民是有實力的球隊，賽前就預估是55波的比賽，且三民總教練張志強是投手出身，培養的投手絕對有一定水準，「三民先發林佳緯以前都沒對過，今天控球很準，變速球很犀利，直球也有速度，看他們投手場邊熱身時，就覺得很不錯」。

至於今天先發6.2局完美壓制對手的王彥恩，黃湋志指出，王彥恩從國小就很優秀，今天也有突出表現，並笑說：「他神經大條，比賽中比較不會被影響，這場比賽真的是精彩好比賽，一定要堅持到最後才能獲勝。」

被教練稱「沒神經」，王彥恩笑說，自己平常比較皮、比較愛玩，有時會被教練罵，可能是因此培養出抗壓能力。

之前就被告知要在這場關鍵比賽先發，王彥恩展現壓制力，直到被強制退場時，還想繼續投下去，一直壓制對手到確定贏球那一刻，無奈球數已到達限制。他對自己的表現很滿意，並說希望能幫助球隊達成3連霸。

今天賽事結束後，16強隊伍出爐，分別是南市善化、竹市成德、南市民德、高市忠孝、桃市新明、南市歸仁、高市前金、台東體中、桃市龜山、雲縣馬光、東縣卑南、屏縣里港、北市大理、中市西苑、中市中山、桃市仁和，明天將進行16強賽。（編輯：張芷瑄）1090408