裕隆逆轉勝台銀 搶下SBL末席挑戰賽門票

（中央社記者龍柏安台北10日電）裕隆納智捷今天克服首節雙位數落後，靠著洋將主控基恩29分、10助攻與9籃板的準「大三元」表現，率隊90比85逆轉勝台灣銀行，也搶下SBL最後一張挑戰賽門票。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行挑戰賽門票保衛戰，裕隆只要擊敗台銀，就可篤定取得最後一張挑戰賽門票，若不幸落敗，明天與高雄九太科技之戰就一定得贏，才能確保晉級；而另一張挑戰賽門票，則屬桃園璞園建築。

由於洋將布拉（Sim Bhullar）禁賽刑期未滿，裕隆今天僅有單洋將基恩（Marcus Keene）應戰，所幸本土老將林宜輝挺身而出，轟下次高的25分、9籃板，成功填補布拉缺陣的火力。

「我們不想把能否晉級的命運，交到別人手上。」裕隆執行教練李啟億坦言，全隊表現都很好，球的流動跟布拉在的時候不一樣，大家也願意分享球，加上防守做得也好，才能夠拿下勝利。

包括今天比賽在內，這已是基恩第3度，只差1籃板就演出大三元，賽後他承認，聽到這個消息感覺很糟，不過他強調：「好消息是我們還是贏球。」

裕隆贏球後，除篤定取得挑戰賽門票，也等同宣判台銀出局，台銀總教練陳國維賽後坦言：「很可惜沒辦法打挑戰賽。」不過他也強調，台銀至少打出驚豔的一季，「在我印象中，似乎沒有到季末最後2場，我們還保有晉級資格。」

本季SBL賽制仿照中華職棒，分成上、下半季，台灣啤酒成功包攬上、下半季冠軍，可直接晉級總冠軍賽，以逸待勞迎戰挑戰賽的贏家。（編輯：張芷瑄）1090410