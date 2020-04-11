布拉禁賽期滿歸隊 李啟億虧：跑得比之前快

（中央社記者龍柏安台北11日電）裕隆納智捷洋將布拉今天禁賽期滿歸隊，在主力紛紛輪休缺陣下，他仍有高效率演出，出賽16分鐘就拿下16分、9籃板，可惜球隊終場以70比92不敵高雄九太科技。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行2場比賽，由於裕隆昨天擊敗台灣銀行後，已確定取得挑戰賽門票，今天輸贏都不影響排名，索性讓主力輪休調整，多以替補二軍應戰，並讓禁賽期滿的布拉（Sim Bhullar）登場熟悉比賽感覺。

談到終於解禁可以上場，布拉笑說：「的確很興奮可以回到球場，不過更好的是我們昨天贏球，確定能打挑戰賽，還有機會讓其他主力休息，避免受傷的風險和機會。」

錯過昨天晉級的關鍵戰役，布拉坦言這沒有讓他感到挫折或失望，反而多了幾天寶貴的休息時間，「我感覺無論是身體、還是心理都是在最佳狀況」。

裕隆執行教練李啟億表示，就算布拉遭聯盟禁賽，仍有配合球隊練球，此役看起來還在正常水準，手感也還不錯，他開玩笑地說：「布拉的優點（高度）就在那邊，缺點（跑動太慢）也還在，不過休了幾天，今天看起來似乎跑得比之前快。」

下回裕隆將與桃園璞園建築進行5戰3勝制的季後挑戰賽，李啟億透露，他們老早就鎖定對手會是璞園，因此也早有準備，「布拉知道他的角色會很吃重，我們也會做好準備」。（編輯：張芷瑄）1090411