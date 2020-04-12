林聖杰準大三元白做工 JHBL季軍戰不敵金華

（中央社記者黃巧雯台北12日電）JHBL男子組季軍戰，明仁國中「一哥」林聖杰今天狂轟38分，只差1助攻，就締造大三元，但最終明仁在延長賽仍以96比99不敵金華，金華收下季軍。

108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽今天在台北體育館閉門舉行，衛冕失利的明仁與金華爭奪季軍，明仁前3節結束仍落後8分，第4節在劉律世、林聖杰帶領下，吹起反攻號角，林聖杰在倒數24.36秒投進三分球，將比分追成84比84平手，將戰線逼入延長賽。

林聖杰延長賽多次發動攻勢，包括在倒數2.11秒的上籃，將比分追至一分差，但金華的李俊廷隨後關鍵2罰皆進，澆熄明仁反撲氣焰，最終金華以3分差險勝。

金華教練吳正杰賽後表示，交代球員的事情都沒做好，像是守好明仁的林聖杰、戴翊等人，「本來應該不用延長賽就能獲勝」。

金華驚險帶走季軍，吳正杰坦言，球隊在傷兵不斷、一路跌跌撞撞的情況下，能挺進4強已經達標，拿下季軍則是超標。

金華李俊廷與「一哥」馬駿颿此役各進帳19、17分，而馬駿颿賽後仍為第4節最後關頭失誤，差點被對手絕殺而深深懊惱，他表示，教練曾告訴他，「球隊一哥不該是這樣子，得學會承擔」。

談到國中生涯以季軍畫下句點，馬駿颿認為：「結局還可以，但希望獎盃上的第一個字是冠。」

吳正杰賽後點名球隊中包括馬駿颿、李俊廷在內，接下來都可能赴美唸書，但馬駿颿僅說，有在打算，但還沒開始申請學校，也不排除留在國內，目前先以準備會考為主。

不過，馬駿颿透露，一開始到金華時，並沒有計劃出國，經過教練分析利弊，加上瞭解出國念書得高度自律，「書讀不好，就不能打球」，而他在看到學長自美國回來的改變，也讓他開始有了出國念書的想法。

明仁「一哥」林聖杰此役雖狂飆38分，外加11籃板、9助攻，差點上演「大三元」，可惜明仁最終仍差臨門一腳，以3分差飲恨，第4名作收。（編輯：張雅淨）1090412