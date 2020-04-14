布拉繳雙二十成績單 璞園首役無解吞敗

（中央社記者龍柏安台北14日電）裕隆納智捷洋將布拉今天轟下27分，另外帶25籃板，在桃園璞園建築的禁區造成重傷害，璞園總教練麥班達坦言，被拿27分不是關鍵，「重點是布拉的那25個籃板」。

第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽，今天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心登場，裕隆最終以103比90擊敗璞園，在挑戰賽首役拔得頭籌，並於5戰3勝制系列賽以1比0領先。

布拉（Sim Bhullar）今天累積16投11中，另6罰中5，攻下最高的27分，麥班達則坦言，球隊今天防守執行力沒有達到教練團設定的目標，「我之前就說過，我們只有一個洋將，所以容許犯錯的空間很小，但今天我們還是犯了太多錯」。

麥班達承認，裕隆難纏的原因，在於禁區布拉擁有強大宰制力，外圍又有一票國手等級射手埋伏，還有負責攻堅的小洋將基恩（Marcus Keene），「如果布拉發揮，我們防守又縮得太小，反讓他們射手投順，我們將會更難打」。

麥班達也強調，被布拉拿了27分不是輸球的關鍵，布拉的25個籃板才是最大傷害，他也透露：「接下來我們會再做修正和調整。」

裕隆執行教練李啟億則坦言，今天布拉無論在籃板，還是禁區的威力都有展現出來，加上弱點也有周柏臣、林宜輝幫忙掩護，是球隊在系列賽首役打得順手的最大關鍵。

雖然個人數據亮眼，不過布拉仍認為，這是一場艱苦的比賽，畢竟璞園陣中擁有一票速度快、外線準的好手，能夠如願贏球，他認為是教練團賽前設定的防守策略大家都有做到，靠著大夥齊心合力才拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1090414