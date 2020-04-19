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洪一中率悍將對桃猿吞3連敗 說明板凳清空衝突

最新更新：2020/04/19 21:04

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）富邦悍將隊總教練洪一中率隊迎戰前東家，出師不利，悍將隊投手索沙7局優質先發無功，打線熄火，以1比3不敵樂天桃猿隊，吞下對戰3連敗；4局的板凳清空衝突，洪一中有說法。

中職富邦悍將隊總教練洪一中轉隊後首度率隊與前東家樂天桃猿隊交手，回到曾經熟悉的主場桃園棒球場，但球隊戰績並不理想，與桃猿隊對戰勝場還沒開張。

今天比賽形成投手戰，悍將隊先發投手索沙表現不差，用106球先發投7局，被敲7支安打，投出4次三振、1次觸身球保送， 另有1次投手犯規，失掉3分（2分責失分），先發內容優質。

桃猿隊先發投手翁瑋均表現更亮眼，總計用99球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、2次保送，僅在2局接連被陳品捷、林哲瑄敲出安打，失掉1分責失分，拿下個人本季首勝。

悍將隊打線受制，比賽後半段追分不及，吞下近期3連敗，比賽4局上半桃猿隊抗議悍將隊林哲瑄球棒有疑慮，4局下半悍將隊先發投手索沙對桃猿隊打者郭嚴文投出觸身球保送，兩隊板凳清空，索沙與桃猿隊投手陳禹勳有肢體推擠。

洪一中表示，當下桃猿抗議球棒認證問題，但林哲瑄上壘已經成立，應該把疑慮跟聯盟反映，如果真的有問題，後續再罰款、禁賽，不用當下拖延比賽時間。

至於4局下半索沙投出觸身球保送，洪一中直言，以索沙的控球，要砸人第1球就會直接砸中，不用投到3壞球，期間聽到桃猿隊休息區不斷傳出聲音，「不清楚他們在喊什麼，有點多餘了」，索沙最後砸中郭嚴文那球，球速並不快，就是要保送他而已。

悍將與桃猿隊交手吞下3連敗，洪一中表示，這僅是開季第一週賽程，但沒有球隊會想要連敗，「輸球就承認我們失敗，接下來再努力。」（編輯：管中維）1090419

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