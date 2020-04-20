企業女子壘球聯賽 25日如期開打

（中央社記者龍柏安台北20日電）2020企業女子壘球聯賽將於本週六（25日）上午9時，於台中萬壽球場舉行開幕典禮，今天賽前記者會，聯盟也宣布本季將再由新力旺國際控股集團冠名贊助。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，今年全球體壇幾乎全面停擺，台灣在疫情控制得宜下，包括中華職棒、SBL超級籃球聯賽與企業甲級足球聯賽都如期舉行，也引來國際媒體關注，成為另類行銷台灣的手段。

由於疫情至今仍未完全平息，為降低病毒感染與傳染風險，本季企聯女壘賽將先以「閉門」方式舉行，不過球迷仍可透過FOX體育台與YouTube，欣賞精彩球賽。

今年企聯女壘以NICE PLAY！為賽事口號與標語，本季仍有5支球隊參賽，例行賽預計將打8個循環，共計80場賽事，例行賽將一路打至11月中。

中華民國壘球協會理事長陳任邦致詞時表示，在全球體育活動紛紛喊停的艱難時刻，企業女壘仍如期開打實屬不易，他並指示工作人員需做好防疫工作，確保所有人的健康，也盼望比賽圓滿順利。

今年邁入第5季的企聯女壘，賽制沒有大幅更動，仍維持上、下半季制，若兩季分屬不同球隊封后，年度勝率最高的隊伍將直接晉級總冠軍賽，另一隊則得先和年度排名次佳的隊伍進行5戰3勝的挑戰賽，贏家才能晉級總冠軍賽。

若上、下半季都由同一支球隊包攬冠軍，則可直接取得總冠軍賽入場券，年度排名2、3的隊伍仍得進行挑戰賽，爭取總冠軍賽門票。（編輯：張雅淨）1090420