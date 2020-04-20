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SBL總冠軍賽21日開打 台啤要延續快打旋風

最新更新：2020/04/20 19:20

（中央社記者龍柏安台北20日電）頂著聯盟頭號種子光環，台灣啤酒今年再次強勢問鼎SBL總冠軍。面對老牌勁旅裕隆納智捷，台啤總教練周俊三對戰策略簡單明瞭，「鞏固好防守籃板，打出我們的攻守轉換。」

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽明天下午5時將在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心揭開序幕，提前握有1勝優勢的台啤，迎戰挑戰賽闖關晉級的裕隆納智捷，率先拿下4勝的一方，將可榮登本季總冠軍王位。

本季例行賽雙方8次交手，台啤握有6勝2負絕對優勢，不過周俊三沒有輕忽對手，「下半季裕隆找來布拉（Sim Bhullar）後，配合得越來越好，半場成功率也非常高，加上他們外線射手很多。」

面對明天開打的總冠軍賽，周俊三坦言，大家都想搶第一場，不過任何比賽的第一戰，總是特別難打，「無論是開幕戰、還是總冠軍賽，所以我們會交代球員場上要多溝通，要有耐心。」

至於首戰策略，周俊三說：「要打出屬於我們自己的節奏，我們的節奏就是攻守轉換，所以防守籃板的保護就很重要。」

但無論是高度還是噸位，裕隆洋將布拉都是對手禁區最大威脅，對此周俊三也承認，不過他透露，「我們會設法，盡量把布拉逼到禁區外。」

周俊三強調，他希望兩名洋將可以保持例行賽的高效表現，也點名包括黃鎮、黃聰翰兩名外線射手，將準心調好，提供球隊所需的外圍火力，加上後衛蔣淯安控好場上節奏，「我們只針對眼前的一場比賽做準備，一場一場打就對了。」（編輯：管中維）1090420

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