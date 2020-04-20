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春季聯賽台啤勝高苑 台東大學維持不敗

最新更新：2020/04/20 20:02

（中央社記者謝靜雯台北20日電）春季棒球聯賽B組預賽，台灣啤酒今天與義守大學交手，台啤全場14安打線串聯，終場以8比6拿勝；台東大學今天與高苑科大交手，比賽後半段搶分，順利以6比3拿勝，春聯維持不敗。

109年全國成棒甲組春季聯賽大學隊B組預賽，台灣啤酒（國立體大）今天與義守大學交手，兩隊攻勢互有往來，比賽4局打完5比5僵持不下。

台啤5局再起攻勢，王泓逸率先敲出三壘打、謝葆錡獲觸身球保送，靠著高飛犧牲打跑回超前分，再靠著盜壘、安打，多添1分，台啤8局靠著保送、失誤、高飛犧牲打拿下團隊第8分，義守比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

台啤先發投手林瑞祥今天投3局，被敲5支安打，投出4次三振，失掉5分（2分責失分）， 葉柏麟後援6局穩守，僅失1分非責失分，好投壓制、拿下勝投。

台東大學此次春季聯賽戰績佳，今天與高苑科大交手，高苑首局有攻勢，靠著接連4支安打攻下3分，台東大學3局追回1分，7局再靠陳俊仁二壘打、烏凱恩三壘打、保送、高飛犧牲打，單局追回2分、扳平比數。

台東大學8局再起攻勢，張肇元適時二壘打送回超前分，再靠著安打、失誤，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

台東大學目前春季聯賽7戰打完拿下7連勝、維持不敗，南華大學、台灣啤酒戰績皆為7勝1敗，3隊暫時並列分組第一名。（編輯：管中維）1090420

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