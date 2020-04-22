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謝國城盃青少棒 台東高雄攜手晉級4強

最新更新：2020/04/22 19:39

（中央社記者楊啟芳台北22日電）謝國城盃青少棒賽預賽，A組勝部台東縣今天靠著黃錦豪4打點演出，以14比6擊退台中市，B組勝部高雄市以16比8擊退新竹市，雙雙晉級4強。

109年謝國城全國青少棒錦標賽為LLB世界少棒聯盟次青少棒賽國內選拔賽，比賽採雙敗淘汰賽制，分為A組及B組。

台東縣交手台中市的比賽，雖然台中市1局上率先攻1分，不過下個半局台東縣打了一輪，出現4支安打、1次保送，其中第5棒黃錦豪敲出2打點安打，一共攻下4分，取得領先。

2局下台東縣再得1分，不過4局上台中市反攻3分，僅剩1分落後；5、6局台東縣又都攻下大局，第1棒張峻瑋更是有陽春全壘打演出，終場台東縣以14比6奪勝，確定晉級4強。黃錦豪此戰5打數敲3支安打，包辦全隊最多的4分打點。

高雄市交手新竹市的賽事，雖然高雄市一度處於4比7落後，不過第5局開始反攻，因為觸身球、2次保送形成滿壘，許翔鈞敲出安打，帶有2分打點，再利用對方失誤，跑回本壘，將戰局扳平成7比7。

雖然5局下新竹市得1分再超前，不過6局上高雄市打了10個人次，出現4支安打、1次保送、2次失誤，攻下5分大局：第7局再得4分，終場高雄市以16比8奪勝，搶下第2個4強位置。

其他賽事部分，桃園市以14比0擊退彰化縣，台南市以11比0擊退嘉義市，台北市以5比4擊退新竹縣，新北市以4比3擊退南投縣，敗隊都遭到淘汰。（編輯：吳協昌）1090422

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