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納達爾費德瑞都贊成 男女網協ATP與WTA合併聲起

最新更新：2020/04/23 13:22

（中央社巴黎22日綜合外電報導）女網傳奇金恩夫人今天加入名將費德瑞與納達爾行列，建議「現在該是」合併男、女網壇兩大職業協會ATP與WTA的時候了。

擁有20座大滿貫賽男單冠軍的「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）率先發難，在推特提出世界女子職業網球協會（WTA）與世界職業網球協會（ATP）合併想法，隨即獲得金恩夫人（Billie Jean King）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）熱烈迴響。

費德瑞說：「我只是在想…現在該是時候讓男女網球合而為一了，我是唯一這樣想的人嗎？」

「我不是在說合併場上賽事，而是在說負責男女職業巡迴賽的兩個主辦單位（ATP與WTA）整併。」

1973年參與創辦WTA的金恩夫人贊成地說：「我同意，我1970年代初期就這樣講過。同聲共氣，女子和男子一起，向來就是我對網壇的理念。」

拿了19座大滿貫賽男單冠軍的納達爾也表態支持。

「嘿，費德瑞，如你從我們討論裡得知的，我完全同意，要擺脫這場世界危機，把男女網球整合為單一組織是超棒的想法。」

納達爾和費德瑞都認為兩組織合併會讓網球更強大，熬過因武漢肺炎疫情造成的停擺陰霾。今年的溫布頓錦標賽已宣布取消，是第二次世界大戰後首次，法國公開賽則暫時延期到9月底。

費德瑞推文寫道：「也許很久以前就該這麼做，但現在大概真是時候了。現在每種運動都陷入艱難時刻，我們可以倚靠兩個弱化的組織來熬過難關，也可以仰賴一個更強大的組織。」

他說，目前的系統「有不同的排名系統、不同的標誌、不同的網站、不同的賽事類別，對球迷而言真的太費解了」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090423

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