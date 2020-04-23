SBL登世界舞台 FIBA直播總冠軍賽

第17季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍系列賽賽程21日晚間在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開打，裕隆納智捷本土一哥呂政儒（前中藍衣）強勢開局，助隊終場以88比83擊敗台啤，呂政儒更是全場狂飆32分。中央社記者林俊耀攝 109年4月21日

（中央社記者龍柏安台北23日電）武漢肺炎期間全球體育賽事幾乎全面喊停，SBL成為地表唯一進行中的籃球總冠軍賽，吸引國際籃球總會（FIBA）目光，也與SBL轉播單位合作，將於官方Youtube及臉書直播。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，今晚5時在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行系列賽第2戰，由聯盟頭號種子台灣啤酒，碰上由挑戰賽晉級的老牌勁旅裕隆納智捷。

由於SBL本季賽事改變，包攬上、下半季冠軍的台啤，可提前握有1勝優勢，而首役裕隆靠著本土射手「男模」呂政儒全場轟進8顆3分球的帶領下，以88比83拔得頭籌，雙方在總冠軍賽以1比1扯平。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球大流行，國際體壇也受波及，各項賽事紛紛喊停，就連美國職籃（NBA）也全面暫停，而台灣在疫情控制得宜的前提下，各項賽事採「閉門」方式如期舉行，也包括正在進行中的SBL總冠軍賽，甚至還吸引美國權威媒體紐約時報的報導。

轉播單位ELEVEN SPORTS日前為服務全球籃球迷，透過社群平台推特提供賽事直播，擄獲不少目光，其中SBL總冠軍賽首役，就創下80萬人次收看的記錄，且其中有一半觀眾是來自日本。

國際籃球總會（FIBA）也注意到目前仍正常進行的SBL總冠軍賽，經洽談後達成合作，今天起於FIBA官方Youtube頻道與臉書直播，提供台灣以外地區收看。（編輯：吳協昌）1090423