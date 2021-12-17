18歲投手林昱珉傳與響尾蛇隊簽約 張弘稜也可望旅美

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開南大學投手林昱珉一直以旅外為目標，現傳出已與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，只差體檢程序。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）開南大學投手林昱珉傳出與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，只差體檢程序，一圓旅外夢；據了解，20歲的投手張弘稜也快與某支目前有台灣球員的美職球隊談妥，最快明年1月明朗。

開南大學投手林昱珉3級棒球時期就是備受期待的潛力好手，他也一直以旅外為目標，高中畢業之後選擇先到大學隊磨練，等待旅外機會。

18歲的林昱珉在就讀穀保家商時期最快球速就可以投到149公里，3級棒球時期國手資歷豐富，是2019年U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍班底，今年被選入U23世界盃棒球賽代表隊中，雖是陣中年紀最小的球員、但也展現大將之風。

美職、日職一直都有球隊對林昱珉表達高度興趣，包括美職匹茲堡海盜隊、奧克蘭運動家隊、洛杉磯道奇隊及日職樂天金鷲隊，之前都有與林昱珉密切接洽，但最後林昱珉傳出確定與亞利桑那響尾蛇隊簽約。

林昱珉成為繼黃暐傑、林凱威、林家正、陳聖平後，響尾蛇隊史第5名台灣球員，但所屬經紀公司悍創回覆，一切等球團公布為準。

目前國內尚有許多好手都有可能近期旅外，據了解，投手張弘稜也已經與某支美職球隊幾乎談妥合約，該球隊目前有台灣現役球員在陣中，張弘稜的好消息最快明年1月就會明朗化。（編輯：吳協昌）1101217