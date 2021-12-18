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富邦U18台東亞軍隊史最佳 教頭肯定球員表現

2021/12/18 16:51（12/18 21:56 更新）
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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，台東縣隊18日直到9局才放開打，但無力追分，終場以0比7不敵新北藍隊，拿下亞軍，為隊史最佳成績。總教練陳峰岳表示，以球隊現有戰力，拿下亞軍很肯定球員表現。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，台東縣隊18日直到9局才放開打，但無力追分，終場以0比7不敵新北藍隊，拿下亞軍，為隊史最佳成績。總教練陳峰岳表示，以球隊現有戰力，拿下亞軍很肯定球員表現。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日
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（中央社記者謝靜雯新北18日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，台東縣隊直到9局才放開打，但無力追分，終場以0比7不敵新北藍、拿下亞軍也是隊史最佳，總教練陳峰岳表示，以球隊現有戰力，拿下亞軍很肯定球員表現。

富邦U18棒球賽冠軍戰台東縣隊一路闖入冠軍戰，冠軍戰碰上挑戰4連霸的地主新北藍隊，台東縣隊派出陣中最穩定的投手陽益政先發，但2局稍微有狀況，1人出局後投出頭部觸身球保送，也影響心情，3局再投出觸身球保送、沒能投完3局就退場。

陽益政今天總計用39球投2.1局，被敲出2支安打，投出1次四壞保送、2次觸身球保送，另有1次三振，失掉2分（1分責失分），球隊終場以0比7吞敗，陽益政承擔敗投。

台東縣隊總教練陳峰岳接受中央社記者訪問表示，那顆頭部觸身球當然會影響球員心情，發現陽益政控球開始不穩，一直往打者的近身方向投，3局再投出觸身球保送時才選擇把他換下來。

陳峰岳表示，球隊投手群戰力比較吃緊，這幾場比賽大多是用投手車輪戰，先發投手沒能投滿5局就退場比較可惜，但仍然肯定陽益政此次盃賽表現，冠軍戰之前負擔的局數和投球內容都很出色。

今天比賽前8局台東縣隊打線受制，直到9局才敲出2支安打，但無力追分、吞下敗仗，拿下亞軍已經是隊史最佳成績。

陳峰岳表示，這批球員以高一、高二為主，冠軍戰的場面又跟前幾場不太一樣，比賽前半段球員們有點放不開，直到最後半局才放開打，比賽結束後也有提醒他們，如果一開始就可以放開打，可能可以有更好表現。

台東縣隊三壘手陽念祖此次攻守也有不錯表現，拿下美技獎、最佳9人三壘手獎，劉彥宇則拿下最佳9人游擊手獎。（編輯：張芷瑄）1101218

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，台東縣隊18日終場以0比7不敵新北藍隊，先發投手陽益政（圖）投2.1局失掉2分（1分責失分），承擔敗投。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，台東縣隊18日終場以0比7不敵新北藍隊，先發投手陽益政（圖）投2.1局失掉2分（1分責失分），承擔敗投。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台東縣隊先發投手陽益政（左）總計用39球投2.1局，被敲出2支安打，投出1次四壞保送、2次觸身球保送，另有1次三振，失掉2分（1分責失分），球隊終場以0比7不敵新北藍隊，拿下亞軍也是隊史最佳，陽益政承擔敗投。中央社記者張新偉攝 110年12月18日
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台東縣隊先發投手陽益政（左）總計用39球投2.1局，被敲出2支安打，投出1次四壞保送、2次觸身球保送，另有1次三振，失掉2分（1分責失分），球隊終場以0比7不敵新北藍隊，拿下亞軍也是隊史最佳，陽益政承擔敗投。中央社記者張新偉攝 110年12月18日
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