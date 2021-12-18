李愷諺打出聯盟第一控行情 新北國王力克富邦勇士

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行本季主場開幕戰，新北國王主控李愷諺（右）攻下最高的27分、8籃板、8助攻與6抄截，率隊以109比102擊敗來訪的台北富邦勇士，打響聯盟第一控的聲勢。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

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（中央社記者龍柏安台北18日電）P. LEAGUE+新軍新北國王今天靠著主控李愷諺攻下最高的27分、8籃板、8助攻與6抄截，率隊以109比102擊敗來訪的台北富邦勇士，打響聯盟第一控的聲勢。

新北國王今天在新莊體育館進行本季主場開幕戰，面對聯盟衛冕軍台北富邦勇士，球隊靠著第4節一波15比2攻勢甩開對手糾纏，並在最後23.5秒靠著楊敬敏與簡祐哲聯手4罰俱中穩住勝果，拿下開季2連勝。

李愷諺過去曾是2015、2017年兩屆世大運男籃國手，也曾入選過瓊斯盃中華白隊，今年他轉戰PLG新北國王，持續展現全能身手，開季2場比賽他平均可繳出18.5分、10.5籃板、6助攻與3.5次抄截，也打出聯盟第一控球的行情。

對於外界近來頻頻討論的聯盟第一控球，李愷諺承認，他其實也會去網路上看大家討論，只是向來都只「潛水」從不發言，他強調：「我自己是平常心看待啦，只是要搶下這個頭銜，我認為自己的失誤還是要降低一點，其他的數據我自認應該是可以做得很好。」

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由於新北國王今年才剛成軍，李愷諺認為，在球隊起步之際，把戰績打好仍是第一優先，因此他無論是在籃板還是抄截端上的表現，都是想透過防守，幫助球隊拿下勝利。

而落敗的台北富邦勇士總教練許晉哲賽後也直言，兩隊洋將基本上數據相互抵銷，最大差別就是在控球的得分表現，「李愷諺今天得了25分（聯盟後來修正為27分），我們的得了0分，這要怎麼打。」（編輯：張芷瑄）1101218

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊主場開幕戰以109比102擊敗聯盟衛冕軍台北富邦勇士，國王隊楊敬敏（持球者）貢獻21分、9籃板與5助攻。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊主場開幕戰以109比102擊敗聯盟衛冕軍台北富邦勇士，國王隊李愷諺（持球者）表現精彩，全場攻下最高的27分、8籃板、8助攻與6抄截。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行主場開幕戰，吸引6032名球迷進場，為支持的球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行主場開幕戰，新北市長侯友宜（中）擔任開球嘉賓，並在場邊觀看賽事。中央社記者張新偉攝110年12月18日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王18日在新莊體育館舉行主場開幕戰，以109比102擊敗聯盟衛冕軍台北富邦勇士，嗨翻現場6032多名球迷。中央社記者張新偉攝110年12月18日