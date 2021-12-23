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Omicron攪局 主辦2022澳網比今年難10倍

2021/12/23 20:16
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲網球公開賽主席提列認為，主辦2022年的澳網比今年賽事困難「10倍」，因為傳染力強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株已盤據澳洲。

提列（Craig Tiley）和他的團隊費了九牛二虎之力，在今年2月澳洲邊界關閉的情況下安全主辦了賽事活動；而且花費鉅資採取生技安全措施，好讓澳洲人民安心。

12個月過去，隨著Omicron在澳洲各地傳播，澳洲網球協會面臨的狀況並未有任何改善，此時第一批參賽選手將要抵達澳洲熱身。

提列說：「2022年會比2021年難上10倍，和2022年相比，2021年容易多了。」

2021年澳網有1000名國外球員和工作人員接受兩週隔離，但參加2022年澳網的3300人只要出示核酸檢測（PCR）陰性結果，就可以在市區隨意活動。

澳網在2022年一月開打時，出現在比賽場地及其四周的每個人都必須接種過疫苗，或持有澳洲衛生當局批准的醫療豁免證。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1101223

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