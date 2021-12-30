變異基因造成藥檢異常 角力女將張惠慈洗刷清白

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2020年因涉禁藥風波遭停權2年的角力女將張惠慈，30日下午在台北舉行記者會，展示相關文件宣告即起解除近賽停權處分，將重返賽場，臉上難掩開心神情。中央社記者施宗暉攝 110年12月30日

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（中央社記者龍柏安台北30日電）中華運動禁藥防制基金會今天宣布，將撤銷台灣女子角力好手張惠慈禁賽停權2年的處分，張惠慈也開心地說，這個消息對她宛如年終驚喜包，也終於洗刷她的清白。

張惠慈在2020年因驗出體內含有紅血球生成素（EPO），並從今年1月6日開始執行禁賽2年的處分。

世界運動禁藥管制機構（WADA）在今年10月公布新版的EPO檢測技術，文件中提到東亞地區有0.5%至1%的人有變異基因，將造成檢測結果呈現偽陽性，張惠慈在透過DNA分析後，證實為基因變異，才成功撤銷禁賽處分。

張惠慈是國內女子角力76公斤級的常勝軍，她曾在全國運動會締造2連霸，也曾一度被譽為有機會挑戰奧運，沒想到藥檢的一場誤會，讓她平白被禁賽近1年。

在得知自己藥檢呈現陽性反應後，張惠慈當下腦筋一片空白，她自認對禁藥保持高度敏感，怎麼會被驗出用藥讓她百思不得其解，再加上EPO主要功能是增加耐力，對強調爆發力的角力運動來說，幫助幅度並不大。

事件發生後，張惠慈花了整整半年時間來調整心情，也透過學校幫忙蒐集資料嘗試平反，她承認，事情發生後背後總有些流言蜚語，不過她樂觀面對：「當成上天給我的考驗。」

如今在中華運動禁藥防制基金會的協助下，張惠慈總算得以洗刷清白，她表示，現在最希望的就是盡快回到場上，爭取明年亞運的參賽資格，並找回昔日身手重返顛峰。（編輯：張雅淨）1101230