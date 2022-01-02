PLG首秀碰前東家 洪志善：像打隊內練習賽

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王後衛洪志善（持球者）2日首秀遭遇前東家台北富邦勇士，他表示，感覺就像是在打隊內練習賽，也認為首戰對上富邦勇士，有助找回在球場上的感覺。中央社記者張新偉攝 111年1月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新北國王後衛洪志善今天首秀遭遇前東家台北富邦勇士，他表示，除了感覺像是打隊內練習賽外，也認為首戰對上富邦勇士，有助找回在球場上的感覺。

36歲的洪志善曾效力超級籃球聯賽（SBL）璞園建築，也曾西進挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），第14季SBL重返台籃，加盟富邦勇士（現為台北富邦勇士），第16季幫助富邦勇士奪得隊史首冠後，隨隊轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），該年球季結束後暫別籃壇1年，本季披上新北國王戰袍。

新北國王今天客場台北和平籃球館，以115比120不敵富邦勇士，洪志善首秀出賽16分19秒，拿下2分、1籃板、3助攻，他在賽後記者會表示，首場比賽就是做好教練交付的工作，控制好比賽節奏，並與李愷諺互補。

面對前東家，洪志善指出，由於過去相處很久，感覺就像是在打隊內練習賽，除了熟悉對位與對方習性外，他認為，首戰就對上富邦勇士，有助於找回比賽的感覺。（編輯：唐聲揚）1110102

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王隊和台北富邦勇士隊2日在台北和平籃球館鏖戰到延長賽，最終國王隊以115比120落敗，國王隊楊敬敏（持球者）拿下23分。中央社記者張新偉攝 111年1月2日