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陳俊仁不怕左投每晚揮棒調整 大專聯賽敲再見安

2022/1/5 18:16（1/5 18:21 更新）
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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續進行，台東大學與台北市大5日交手，台東大學陳俊仁（中）9局敲出再見二壘打，幫助球隊以2比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年1月5日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續進行，台東大學與台北市大5日交手，台東大學陳俊仁（中）9局敲出再見二壘打，幫助球隊以2比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年1月5日
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（中央社記者謝靜雯台中5日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學與台北市大交手，台東大學陳俊仁不怕左投、9局敲出再見二壘打，幫助球隊以2比1拿勝，教頭稱讚陳俊仁有天分，他也每晚揮棒維持調整。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽台東大學今天與台北市大交手，台東大學先發投手游騰堯完投9局僅失1分責失分、好投壓制。

兩隊9局上打完1比1戰成平手，台東大學9局下靠著陳俊仁再見二壘打，順利拿下複賽第3勝，保有晉級4強機會。

台東大學總教練王信民受訪表示，陳俊仁打擊很有天分，訓練很投入、也滿有想法的，知道要設定什麼球攻擊，而且不怕左投，從複賽到現在每場比賽幾乎都有1支安打，今天多次得點圈有人機會打線沒有把握好，還好最後關鍵時刻有把握住。

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陳俊仁表示，上次敲出再見安打已經是國中時期，高中時打擊沒有這麼出色，升上大學後王信民有幫忙調整打擊姿勢不好地方，此次大專聯賽調整狀況不錯，要求自己訓練投入，晚上有空就會揮棒調整。

教練提到陳俊仁不怕左投，但陳俊仁透露其實高中打左投打不好，升上大學後調整比較好、才變得不怕左投，面對今天台北市大先發左投張鈞翔，雖然前半段打不好，但有觀察到投手喜歡投內角，設定好要的球出棒、收到好的效果，打出睽違許久的再見安打、很開心。（編輯：張雅淨）1110105

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