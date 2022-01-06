台選手疑確診已無礙 北京冬奧名單1月下旬底定

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣競速滑冰女將黃郁婷已取得北京冬季奧運資格，傳出身邊有選手快篩陽性，體育署今天說，疑似確診的選手正依美國法規隔離中，已無症狀，而最終冬奧參賽名單最晚22日確定。

北京冬奧將在2月4日正式開幕，黃郁婷確定連2屆征戰冬奧，已取得北京冬奧女子500公尺、1000公尺與1500公尺競速滑冰3項參賽資格，目前正與父親兼教練黃錦龍在美國鹽湖城移訓。

正在備戰冬奧的黃郁婷日前在臉書透露，身邊一同訓練的選手COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩呈現陽性，所幸黃郁婷後來經PCR採檢，確認陰性，目前已恢復訓練。

體育署競技運動組科長謝奇穎今天出席體育署例行記者會受訪時表示，體育署與那名疑似確診的選手持續保持聯繫，目前選手身體狀況與體溫已恢復正常，已經沒有症狀，但依照美國規定，至少得隔離5至10天，因此待在房間內進行自主訓練。

距離北京冬奧僅剩不到1個月，謝奇穎表示，目前台灣代表團部分，僅確定黃郁婷拿到資格，但戴瑋麟（滑冰）、連德安（雪橇）、林欣蓉（雪橇）、何秉睿（滑雪）、李玟儀（滑雪）等人都還有機會。

謝奇穎表示，冬季奧運資格截止日為1月15日，大會後續將陸續通知候補，預計最晚1月22日才能確認參賽名單。（編輯：張雅淨）1110106