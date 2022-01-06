UBA萬能力退義守 6連勝入袋

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110學年度大專籃球聯賽（UBA），健行科大上季挑戰連霸失利，本季捲土重來，在第3階段預賽前打造球隊專屬的彩繪巴士，6日全隊搭車前往政大，以114比82擊敗僑光科大，8連勝入袋。（健行教頭劉孟竹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）萬能科大今天在大專籃球聯賽（UBA）預賽迎戰上季第4名義守大學，決勝節一度握有20分領先優勢，被追成只剩5分差，所幸最後關頭穩住陣腳，有驚無險以111比102收下6連勝。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）男一級預賽第3階段今天在台大、政大兩地開打，攸關8強門票或保級機會。

萬能科大第1階段預賽，在連吞2場敗仗後，拉出5連勝，今天相隔1個多月再度出賽，遭遇上屆勇奪第4名的義守大學。

萬能連2節火力全開，單節都攻下超過30分，上半場以64比43大幅領先，第4節一度以20分差距占上風。

義守決勝節回神，戴偉、陳品銓、邱子軒聯手將比分追成5分差，關鍵時刻萬能靠著張傑瑋連2波3分打，澆熄對手反撲氣焰，最終以9分差取勝，將連勝場次推進至6場。

健行科大上季挑戰連霸失利，本季捲土重來，賽前拉出7連勝，為避免球員舟車勞頓，健行在第3階段預賽前打造球隊專屬的彩繪巴士，並漆上吉祥物北極熊圖案，未來球隊將可搭乘巴士移動。

健行今天全隊搭車前往政大，以114比82擊敗僑光科大，8連勝入袋，續保不敗之身。

另外，衛冕軍政大今天出戰台中科大，塞內加爾籍外籍生丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng）此役休兵，改派拉脫維亞籍的歐力士（Rolands Opalevs）上陣，這也是歐力士首度在UBA亮相。

政大上半場靠著團隊命中率超過5成，將比分拉開至55比34分，下半場再轟下63分，最終以118比63大勝。（編輯：張雅淨）1110106