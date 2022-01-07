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北京冬奧下月登場 世衛打包票：防疫計畫穩妥

2022/1/7 13:07（1/7 18:30 更新）
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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，北京試圖確保下個月登場的2022年冬季奧運在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間能安全舉行，當局的計畫看來穩妥。

法新社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，世衛和國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）已針對安全主辦賽事協力提供技術上的建議給冬奧主辦單位。

萊恩在記者會上表示：「中國當局已準備好非常嚴格的措施，並且也發布一系列不同的腳本，我們正持續與國際奧委檢討這些腳本。」

他說：「鑑於我們掌握的資訊，我有信心，冬奧備妥的措施非常嚴格且強而有力，在這樣的情況下，我們目前沒有看到任何增加疫情傳播的風險。」

不過萊恩也說，中國近幾週來爆發了幾場大規模COVID-19疫情，北京會採取「非常強力的措施」來因應疫情，「我們將持續監控情勢」。

被問及世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否會比照參加2020年東京奧運，同樣出席北京冬奧時，世衛一位發言人表示，世衛並未討論到所屬工作人員的旅行計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110107

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