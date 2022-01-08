喬科維奇遭澳洲撤銷簽證 拘留中向支持者致謝

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（中央社墨爾本7日綜合外電報導）塞爾維亞網球巨星喬科維奇（Novak Djokovic）赴澳洲參加澳洲網球公開賽，卻因當地防疫政策而無法入境，正待在拘留中心等待法院裁定。他今天向全世界支持他的人道謝。

世界球王喬科維奇目前待在旅館改裝的移民拘留中心等待裁定，他在Instagram上說：「感謝世界各地的人一直以來的支持，我能感受得到，也十分感激。」

喬科維奇並不掩飾他質疑疫苗的態度。他希望在今年澳網爭取史無前例的生涯第21座大滿貫冠軍，本週飛抵澳洲後遭到拘留。

由於喬科維奇未達到澳洲針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定的嚴格要求，他的簽證已被撤銷。此一發展引起全球關注，也在塞爾維亞點燃怒火。

約50名支持喬科維奇的群眾在雨中集結於墨爾本一所拘留中心外，據信喬科維奇就是待在這裡；這些群眾除了球迷，還有反疫苗示威者和移民維權人士。

但喬科維奇並未獲得一面倒的支持，此事也反映出許多澳洲人的憤怒，因為他們已忍受近兩年的旅行禁令及滾動式調整的封鎖措施。

喬科維奇所待的拘留中心原為公園飯店（Park Hotel），目前約收容32名難民和尋求庇護的人。這所設施名聲不佳，因為去年這棟5層樓高的建築發生火災，迫使移民撤出；移民們還聲稱食物中有蛆。喬科維奇的家人也曾說這家旅館很「髒」。

目前澳洲仍禁止大多數外國旅客入境；獲准入境者，必須完整接種疫苗，或取得醫療豁免。

喬科維奇先前表示，他已取得醫療豁免，可以參加本月17日到30日舉行的澳網賽事。但澳洲政府表示，喬科維奇未能達到可以入境的嚴格標準。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110108