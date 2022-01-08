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孫易伸轟2分砲 大專棒球聯賽文化擊退美和

2022/1/8 17:55（1/8 18:06 更新）
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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續進行，文化大學孫易伸8日出賽4打數敲3支安打，包含一發2分砲，包辦3分打點，助隊以11比0擊敗美和科大奪勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月8日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續進行，文化大學孫易伸8日出賽4打數敲3支安打，包含一發2分砲，包辦3分打點，助隊以11比0擊敗美和科大奪勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月8日
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天文化大學與美和科大交手的賽事，文化全場敲出12支安打，其中孫易伸轟出2分全壘打，加上先發投手林哲佑7局完封，終場文化以11比0搶勝。

文化在2局上就有攻勢，林承緯敲安打、簡子寬獲保送後，孫易伸敲出安打，送回1分；3局上楊祥禾敲出二壘安打後，靠著對方失誤、紀慶然敲安打，以及高偉倫擊出高飛犧牲打，再攻下2分；4局上孫易伸敲安打、胡恩典獲保送後，紀慶然、林承緯再敲安打得3分，取得6比0領先。

到了7局上，文化再攻下大局，出現2次觸身球保送後，高偉倫、羅人豪都敲安打得3分，接著孫易伸再轟出2分全壘打，終場文化就提前在7局以11比0擊敗美和科大，奪下複賽第5勝，以5勝1敗仍暫居第1名。

此戰文化打線中，孫易伸表現最突出，總計4打數敲出3支安打，包含一發全壘打，包辦3分打點；另外紀慶然也有5打數2支安打、3分打點貢獻。

文化這場推出林哲佑擔任先發投手，用81球完投7局，僅被敲出1支安打、出現1次保送，送出6次三振，沒有失分、封鎖對方打線，最終奪下勝投。（編輯：陳政偉）1110108

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