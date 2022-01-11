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洪聖欽與郭俊麟再當隊友 被林華韋罵過印象深

2022/1/11 14:47（1/11 15:01 更新）
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前中職樂天桃猿隊投手洪聖欽（圖）110年季後遭釋出，被富邦悍將隊網羅，與郭俊麟再度當隊友。洪聖欽11日受訪透露，被桃猿釋出後，除了悍將，統一獅也有跟他聯絡，跟經紀人討論過後，評估舞台和空間，最後決定加入悍將。中央社記者謝靜雯攝 111年1月11日
前中職樂天桃猿隊投手洪聖欽（圖）110年季後遭釋出，被富邦悍將隊網羅，與郭俊麟再度當隊友。洪聖欽11日受訪透露，被桃猿釋出後，除了悍將，統一獅也有跟他聯絡，跟經紀人討論過後，評估舞台和空間，最後決定加入悍將。中央社記者謝靜雯攝 111年1月11日
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（中央社記者謝靜雯新北11日電）投手洪聖欽去年季後遭樂天桃猿隊釋出，被富邦悍將隊網羅，與郭俊麟再度當隊友，他也回憶大學就讀台體大時被當時總教練、現任悍將領隊林華韋罵過的往事，印象深刻。

洪聖欽2019年跟著Lamigo桃猿隊完成3連霸，但近2年一軍出賽機會減少，去年整季一軍出賽7場，季後被桃猿隊釋出，洪聖欽今天受訪表示，「難免會低落，從總冠軍賽28人名單內、到連60人保留名單都進不去，覺得自己退步滿多的」。

洪聖欽透露，被桃猿隊釋出後，除了悍將，統一獅隊也有跟他聯絡，跟經紀人討論過後，評估舞台和空間，最後決定加入悍將隊，而過往大學時期效力富邦公牛隊（台體大棒球隊）也曾被林華韋帶過，也是考量。

洪聖欽被釋出後，大學隊友、同樣效力悍將隊的投手郭俊麟曾經喊話「我等你喔！」沒想到竟然成真，兩人在悍將隊再當隊友，洪聖欽表示，今天正式投入悍將重訓營，郭俊麟也十分照顧，有不懂的地方都可以問他。

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談起與林華韋的互動，洪聖欽笑說，因為被罵過，所以印象很深刻，大學某次比賽郭俊麟先發、他投中繼，搶到好球數後還被打安打，所以被當時的總教練林華韋唸了一下，正式加入悍將隊後，也有跟林華韋打招呼了。

洪聖欽表示，近兩年成績不好，想辦法改善缺點，把好的時候的感覺回想一下，打起精神繼續努力，也有跟投手教練稍微聊了一下，春訓照著長中繼、先發的方式調整，但定位目前還不確定。（編輯：陳仁華）1110111

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