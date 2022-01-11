王勝偉效力悍將爭取機會 投入重訓營好像回到18歲

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原本效力中華職棒中信兄弟隊的內野手王勝偉（圖）新球季改效力富邦悍將隊，他坦言做出這樣的決定有過煎熬，不覺得到哪隊機會就比較多，是要靠自己爭取更多機會，11日正式投入悍將重訓營，王勝偉笑說：「我好像回到18歲」。中央社記者謝靜雯攝 111年1月11日

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（中央社記者謝靜雯新北11日電）王勝偉新球季改效力富邦悍將隊，他坦言做出這樣的決定有過煎熬，不覺得在哪隊就有較多機會，是要靠自己爭取更多機會，今天正式投入重訓營，他也笑說：「我好像回到18歲」。

王勝偉去年季後主動提出希望中信兄弟球團不要將他放入60人保留名單中、爭取更多機會延續球員生涯，今年球季確定改披富邦悍將球衣，今天正式投入悍將重訓營，王勝偉受訪表示，提早加入訓練，跟年輕球員培養感情、技術交流、經驗分享，也多一點時間相處。

談起季後向兄弟隊提出不要被放入60人保留名單的決定，王勝偉坦言煎熬，也掙扎了很久，近年一軍出賽機會銳減時開始有這樣的想法，但兄弟是職業生涯的開端，要顧及的層面很多，直到確定沒有被帶入總冠軍賽名單後，才有比較篤定的方向。

王勝偉沒有被放入60人保留名單中，多隊表達網羅興趣，王勝偉說，讓經紀公司了解狀況，有方向後再討論決定，轉戰悍將感謝球團給機會，雖然不知道可以奮戰到什麼時候，但在場上就會盡全力努力。

王勝偉大學時也是台體大棒球隊成員，當時總教練為現任悍將領隊林華韋，王勝偉表示，跟林華韋有太多的回憶，記得以前林華韋問過他為什麼連跑步都在笑，「我就回，我不是在笑，是奮力在跑、臉部表情比較多」，也提到林華韋很嚴厲、要求紀律，是很好的指導老師。

王勝偉提到，不會覺得到哪隊機會就比較多，「舞台是給準備好的人，拚盡全力，靠自己爭取更多的機會」，教練團也會有考量。

加入重訓營首日，王勝偉表示，總教練丘昌榮有跟他說不要太勉強，「但人是會受到環境感染的，學弟們都很有活力，我好像回到18歲，只是現在腳有點痠」。

王勝偉效力兄弟隊時期背號是14號，富邦14號目前有人穿，他笑說，會溝通看看，也可以試穿看看哪個背號穿起來比較順，還不忘補充：「學弟不要有壓力喔！」（編輯：陳仁華）1110111