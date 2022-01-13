PLG鋼鐵人隊捐無障礙體適能器材 助身障人士運動

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P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊球星王柏智（左）13日代表球團捐贈新台幣20萬元，供高雄市政府添購無障礙體適能設備，盼幫助身障人士可以無礙運動、鍛鍊身體。（鋼鐵人球團提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄鋼鐵人隊球星王柏智今天代表球團捐贈20萬元，供高雄市政府添購無障礙體適能設備，盼透過經特殊設計的器材，幫助身障人士可以無礙運動、鍛鍊身體，達到全民健康目標。

為助體育在高雄落地，P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊捐贈新台幣20萬元給高雄市政府添購無障礙體適能設備，供到苓雅運動中心無障礙體適能教室運動的身障人士使用。

上週在PLG榮獲單週MVP的高雄鋼鐵人球星「鋼鐵坦克」王柏智今天代表球團前往捐贈。他還當場體驗、比較器材的特殊性，表示無障礙體適能器材設計非常貼心，對於身障朋友助益很大，希望有需要的朋友都能來使用，達到全民健康的目標。

代表受贈的輪椅夢公園推動聯盟營運長呂嘉儀現場試用說，身障人士運動不易，哪怕是增加一點負重，對身障朋友來說都是體能、肌耐力的進步。這批新器材使用時不用另外拿槓片，有的更可以直接坐在輪椅上使用，還會自動記憶使用者先前鍛鍊情況，讓身障朋友不需他人協助就能自主鍛鍊，非常方便。

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高雄市政府運發局長侯尊堯也到場表示，非常感謝鋼鐵人充分展現運動企業的社會責任，落實在地球團的理念。他說，身障朋友比一般人更需要鍛鍊身體，盼未來能以苓雅運動中心無障礙體適能教室為據點，透過專門教練指導，拓展高雄無障礙體適能運動，讓身障者也能用器材健身。

鋼鐵人隊去年12月26日在主場鳳山體育館舉行賽事，舉辦「中場百萬Logo Shot」活動，有球迷從中場以空心入籃進球，獨得60萬元獎金。球團並加碼捐贈60萬元給高雄市做為運動發展基金，其中20萬元助高市府添購無障礙體適能設備，另外40萬元預計將用在學校體育贊助。（編輯：謝雅竹）1110113