亞洲同志運動會開放報名 首創非二元性別健美

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）2022亞洲同志運動會今天起開放報名，主辦單位表示，這是亞洲首場在婚姻平權國舉辦的同志運動會，也是台灣首場國際同志運動會，且首創非二元性別組健美比賽，歡迎所有民眾參與。

台北市體育局今天舉辦「2022亞洲同志運動會」開放報名記者會，體育局指出，這場賽事由台灣同志運動發展協會及台北市政府體育局共同主辦，將在4月29日至5月3日舉行。

體育局指出，此次運動會項目包含3對3籃球、保齡球、網球、排球、游泳、徑賽、健美、躲避球、羽球、足球、桌球、壘球、電競、高爾夫及平權路跑15項競賽，其中多項賽事打破傳統男女子組框架，增設歡樂組、親子組及混合團體組，預計將有3000名選手共襄盛舉。

台北市副市長蔡炳坤致詞表示，體育是最佳的外交，也是最能展現平等精神的領域，台北市是多元共融的城市，既推廣平權也熱愛運動，能夠舉辦2022亞洲同志運動會是台北的榮耀。

蔡炳坤指出，此次有個很特別的競賽項目，就是同志運動會有史以來首次舉辦非二元性別組的健美比賽，彰顯台灣及台北市對性別友善議題的重視，歡迎所有在台外籍人士及熱愛運動的朋友報名。

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台灣同志運動發展協會表示，這場運動會是亞洲第一場在婚姻平權國家舉辦的同志運動會，也是台灣首度由政府支持的同志運動盛事，歡迎所有在台生活、支持LGBTQ+平權的民眾，不分國籍、性別與性向一同參與。

體育局表示，報名時間從即日起至3月15日晚上11時59分止，於2022亞洲同志運動會活動官網開放報名，各組別額滿為止，目前只開放國內選手，後續因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況及中央核定國外選手入境專案申請情形，再評估開放國外選手報名。（編輯：張銘坤）1110118